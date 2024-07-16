Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Aşkın Nur Yengi, senfonik konseri ile Harbiye'de

        Aşkın Nur Yengi, senfonik konseri ile Harbiye'de

        Türk pop müziğinin önemli seslerinden Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde 7 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Senfonik konser ile Harbiye'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        BKM, Harbiye konserleri serisinde; Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseri ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 7 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

        1980’li yıllarda Onno Tunç’un orkestrasında Sezen Aksu ile çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayınlanan 'Sevgiliye' adlı ilk albümü ile beğeni toplayarak yüksek satış rakamlarına ulaştı ve 1990’lı yıllara damga vurdu. Aşkın Nur Yengi, geçmişten günümüze birçok hit olan şarkılara imza attı.

        Her parçasında aşkın izlerini taşıyan Aşkın Nur Yengi’nin sahnedeki performansı ve repertuvarı ile senfoni rüzgarlarında kaybolmak, zamanda yolculuğa çıkmak için Harbiye Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aşkın Nur Yengi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor