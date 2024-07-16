Aşkın Nur Yengi, senfonik konseri ile Harbiye'de

BKM, Harbiye konserleri serisinde; Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseri ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında 7 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

1980’li yıllarda Onno Tunç’un orkestrasında Sezen Aksu ile çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayınlanan 'Sevgiliye' adlı ilk albümü ile beğeni toplayarak yüksek satış rakamlarına ulaştı ve 1990’lı yıllara damga vurdu. Aşkın Nur Yengi, geçmişten günümüze birçok hit olan şarkılara imza attı.