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Aşkın Nur Yengi taburcu oldu

Dokuz gündür hastanede koronavirüsle mücadele eden şarkıcı Aşkın Nur Yengi, iyileşti. Taburcu olan Yengi, sağlık personeliyle çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı

Aşkın Nur Yengi taburcu oldu - Magazin haberleri
Taburcu oldu!
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HABERTURK.COM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahne almaya hazırlanan sanatçı koronavirüse yakalanınca yerine Gökhan Türkmen geçmişti. Çift doz aşı olmasına rağmen hastalığı ağır geçiren Yengi, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Dokuz gün hastanede yatan 51 yaşındaki şarkıcıdan önceki gün güzel haber geldi. İyileşip taburcu olan Aşkın Nur Yengi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Altuğ ve ekibiyle birlikte verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

Yengi, gönderisinde "Başhekim Sayın İsmail Bozkurt, değerli doktorum Elif Altuğ ve güler yüzlerini esirgemeyen, canla başla çalışan kıymetli hemşire kardeşlerime şükran ve minnetle kahramanlarım..." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçıya kısa sürede çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı geldi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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