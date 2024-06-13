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        Haberler Magazin Aslı Enver'den kızı Elay Gökbudak'a: İki gözümün çiçeği - Magazin haberleri

        Aslı Enver: İki gözümün çiçeği

        Kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alan Aslı Enver, bebeğiyle objektif karşısında poz verdi. Enver, kızına; "İki gözümün çiçeği" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 08:37 Güncelleme: 13.06.2024 - 08:37
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        Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile sade bir nikâh töreniyle evlenmiş, kızı Elay'ı ise 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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        Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü doğumdan aylar sonra sosyal medya hesabından yayımladığı bu fotoğraflarla göstermişti.

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        İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Aslı Enver, zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden kızı Elay ile yaptığı eğlenceli paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

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        "İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ"

        Kızıyla objektif karşısında poz veren 40 yaşındaki oyuncu, bebeğine, "İki gözümün çiçeği" sözleriyle seslendi. Aslı Enver'in kızıyla çektirdiği fotoğrafına; Melisa Sözen, Begüm Akkaya, Selin Şekerci, Eda Ece, Sinem Uslu, Şükran Ovalı ve Defne Samyeli gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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        PAPATYATI YEMİŞTİ

        Öte yandan Aslı Enver, daha önce de kızı ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli anlarını yayımlamıştı.

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        Doğa içerisinde bebeği ve eşi Aslı Enver ile birlikte vakit geçirirken Berkin Gökbudak, kızı Elay'a papatya uzatmıştı.

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        Babasının uzattığı çiçeği gören Elay ise papatyayı yemişti. Elay'ın sevimli halleri takipçileri güldürmüştü.

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        #aslı enver
        #Elay Gökbudak
        #Berkin Gökbudak
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