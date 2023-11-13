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Aslı Enver ile Berkin Gökbudak çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması Dört ay önce kızları Elay'ı kucaklarına alan Aslı Enver ile Berkin Gökbudak, evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:48 facebook

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12 Kasım 2022'de sürpriz bir şekilde iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirerek ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

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Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile evliliklerinin birinci yıl dönümünü romantik bir akşam yemeği ile kutladı.

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"İYİ Kİ SEN" Berkin Gökbudak ile çekilen karelerini yayımlayan Aslı Enver, eşine "İyi ki sen..." sözleriyle seslendi. Fotoğraflar: Instagram

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