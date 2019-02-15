Geçtiğimiz günlerde Ahad Kazmaz ile dünyaevine giren Aslı İnandık, 'Hadi Be' programına konuk oldu. İnandık, sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilerle ilgili konuştu.
"ELEŞTİRİYE AÇIĞIM"
İnandık, "Eleştiriye açık, hatta yeri geldiğinde kendimi bile çok eleştirebilen bir karakterim ama söylenenler hakaret boyutuna gittiği noktada canım çok sıkılıyor" dedi.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda HT Magazin'e verdiği bir röportajda, şu açıklamaları yapmıştı:
"GENÇLERİN ELLERİNDEN TELEFON DÜŞMÜYOR"
"Babaannemin de dediği gibi, gençlerin ellerinden telefon düşmüyor. Hepimizi zehirledi sosyal medya, vazgeçemiyoruz. Çok vaktimizi alıyor almasına ama doğru ve dozunda kullanıldığında doğru insanlara ulaştığını ve sosyalleşmek adına masada oturup sohbet etmeksizin telefonlara kilitlenmezsek gayet eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Arkadaş çevremle biz bunu yapmayı yasakladık.
"İLERİDE KENDİ FİLMİMİ YAPMAK İSTİYORUM"
İleride tiplemelerimden biriyle kendi filmimi yapmayı istiyorum. Oynadığım tiyatro oyunları hiç bitmesin istiyorum. 8 sene boyunca eğitimini aldığım müzik öğretmenliğini ve oyuncu koçluğunu aynı çatı altında yapabileceğim, değerli eğitmenlerle çalışabileceğim bir okul açmak en büyük hayalim.
"SENARYO YAZABİLMEK ZOR BİR MEZİYET"
Hikâyelerim var ama senaryolaştırma aşaması şu anda zorluyor beni. Senaryo yazabilmek çok özendiğim ve çok okudukça geliştiğine inandığım bir meziyet. Bu yüzden şimdi okuyorum, bolca okuyorum"
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