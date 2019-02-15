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"GENÇLERİN ELLERİNDEN TELEFON DÜŞMÜYOR"

"Babaannemin de dediği gibi, gençlerin ellerinden telefon düşmüyor. Hepimizi zehirledi sosyal medya, vazgeçemiyoruz. Çok vaktimizi alıyor almasına ama doğru ve dozunda kullanıldığında doğru insanlara ulaştığını ve sosyalleşmek adına masada oturup sohbet etmeksizin telefonlara kilitlenmezsek gayet eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Arkadaş çevremle biz bunu yapmayı yasakladık.