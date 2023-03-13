Aslı Şen ile Metin Şen boşandı

İşte o açıklama: Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak 23 yıllık evliliğimizi bugün medeni şekilde noktaladık. Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır.