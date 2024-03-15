Aston Villa: 4 - Ajax: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcisi Aston Villa, evinde Ajax'ı 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Aston Villa ile Ajax karşı karşıya geldi. Villa Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-0 kazanan İngiliz temsilcisi Aston Villa, adını çeyrek finale yazdırdı.
Ev sahibi Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 25'te Ollie Watkins, 60'ta Leon Bailey, 75'te Jhon Duran ve 81'de Moussa Diaby attı.
Ajax'ta forma giyen Sivert Mannsverk, 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Çeyrek finale yükselen İngiliz temsilcisinin rakibi bugün saat 16:00'da çekilecek kurada belli olacak.
Aston Villa dışında Lille, Club Brugge, Paok, Viktoria Plzen, Olympiakos, Fenerbahçe ve Fiorentina da UEFA Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran takımlar arasında yer aldı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarında alınan diğer sonuçlar:
Fiorentina: 1 - Maccabi Haifa: 1
Fenerbahçe: 0 - Union Saint-Gilloise: 1
Viktoria Plzen: 0 - Servette: 0 (3-1 pen)
Paok: 5 - Dinamo Zagreb: 1
Club Brugge: 3 - Molde: 0
Lille: 1 - Sturm Graz: 1
Maccabi Tel Aviv: 1 - Olympiakos: 6