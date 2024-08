At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar - Güncel haberler

At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar - Güncel haberler

At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir lokantaya at arabası ile gelen 2 kadın, buzdolabından yaklaşık 20 kilo et çaldı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

