ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi ATA OBS sistemi tarafından yayınlandı. 19-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ATA AÖF sınavlarını geçemeyen öğrencilerin gireceği ATA AÖF bütünleme sınavları ise, 23-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesini almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine girerek T.C./ Kullanıcı Adı ve Şifreniz ile giriş yaparak sınav giriş belgenizi alabileceksiniz. Sınav giriş belgesi olmadan sınava girmeniiz mümkün değil.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Üniversitesi Açıköüretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı 09.30'da başlayacak olan sınav, her bir oturum için 30 dakika sürecek. Öğrenciler, gün içerisinde yayınlanan derslerden sınavlara katılım sağlıyacak.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.