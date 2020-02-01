ATA AÖF bütünleme sınavı bugün başladı. Yarın da devam edecek. ATA AÖF bütünleme sınav soru ve cevapları ayrıca sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusu şimdiden merak konusu oldu. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA?

ATA AÖF bütünleme sınavı saati, saat 09.30'da başlıyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ATA AÖF sınav giriş belgesi almak isteyen öğrenciler fakültenin internet sitesi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile Sınav Giriş Belgesi alabilirler. Ekranda “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan ilgili sınav tıklayacak olan öğrenciler buradan sınava giriş belgelerini çıktı olarak alabilecek.

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 104 sınav merkezinde yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

Aşağıda belirtilen belgeler “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine kullanılabilir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.

Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler.

Diğer yandan sınav olacak mı, olmayacak mı? Tartışması vardı. ATA AÖF sınavı için önceden duyuru gelmişti.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI DUYURUSU

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "24 Ocak Cuma günü yaşadığımız Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları önceden planlandığı gibi 81 ilde ve 102 sınav merkezinde 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Ancak; depremde evi ağır hasar gören veya yıkılan öğrencilerimiz ile birinci derece yakını hastanede olan veya vefat eden öğrencilerimizden bütünleme sınavına giremeyecek olanlar, bu durumlarını belgelemeleri hâlinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaklardır." denildi.