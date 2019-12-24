ATA AÖF sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 28-29 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ATA AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden Sınav Giriş Belgesi'ne ulaşabileceksiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2020