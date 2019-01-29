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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı soruların cevabı belli oldu. Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen 2019 ATA AÖF sınav sonuçları 19-20 Ocak tarihleri arasında milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bugün heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları öğrenci otomasyonunda sınav sonucunu bekleyen öğrencilerin erişimine açıldı.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2019
Atatürk Üniversite Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları açıklandı.
ATA AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler https://obs.atauni.edu.tr/ adresine tıklayarak TC Kimlik Numarasını ve şifresini yanda bulunan kutucuklara doldurarak giriş yaparak öğrenebilecekler.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Şubat 2019 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.
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