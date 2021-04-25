"HATA ETMİŞİM"

'Avrupa Yakası'nın hayatındaki dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Ata Demirer, diziyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Demirer kendisine gelen ilk rol teklifini reddettiğini söyledi. Demirer, "Önce hayır demek zorunda kalmıştım. Kendimce ya turnelerde ben çok yoruluyorum, mutluyum da şimdi sırası değil beni affedin gibi bir şey söyledim. Yarım ağızla... Bir tarafım da oynasana diyor. 'Avrupa Yakası'nın ilk yönetmeni Hakan Algün beni aradı dedi ki: Bak hata yapıyorsun, bir gel dedi. Bir gittim platoya, Sinan Çetin'in yanına, bir demo çekmişler, seyrettirdiler. İçeri girerken Gazanfer ağabeyi gördüm. Ben tabi öyle düşünemedim. Kadroyu saydılar ama canlı görmek başka bir şey kayıtta. Tamam dedim oynuyorum, elimde ne varsa koyacağım ben hata yapmışım dedim. Ben bunda oynarım dedim. Çok da iyi oldu, iyi ki de oynadım, benim hayatıma yeni bir dönüm noktası kattı." dedi.