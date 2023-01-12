Ata Demirer'den 'Avrupa Yakası' itirafı

"GÜLSE'YE MAİL ATTIM, BİRKAÇ AY SONRA 'AVRUPA YAKASI' İÇİN TEKLİF GELDİ"



Bir döneme damgasını vuran 'Avrupa Yakası' hakkında da konuşan Ata emirer, diziye katılma hikâyesinden de bahsetti. Demirer, "O zamanlar televizyonda Gülse Birsel 'g.a.g'ı yapıyordu, ben de Korsan TV'yi. Birbirimizi izliyormuşuz. Mail attım Gülse'ye. 'Sizi çok beğeniyorum, tebrik ederim' diye. O da teşekkür etti. Aradan 3 - 5 ay geçti Sinan Çetin aradı. "Gülse Birsel bir şey yazdı, seni düşünüyor gel bir konuşalım" dedi. Benim o kibarlığım, jest böyle bir karşılık buldu. 'Avrupa Yakası' hikâyemiz böyle başladı" ifadelerini kullandı.