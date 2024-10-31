'Ata Demirer Gazinosu'nun tarihleri belli oldu
Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile gösterilerine devam ediyor. 'Ata Demirer Gazinosu', 8 Kasım'dan itibaren sevenleriyle buluşacak
Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi 'Ata Demirer Gazinosu', BKM Organizasyonu ile gösterilerine devam ediyor.
Ata Demirer'e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.
'Ata Demirer Gazinosu'; 8 - 26 - 27 Kasım’da Zorlu PSM’de, 12 - 13 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 12 Şubat 2025’te Congresium Ankara’da seyirciyle buluşacak.