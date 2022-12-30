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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata Demirer Gazinosu Yılbaşı akşamı evlerinize konuk oluyor!

31 Aralık akşamı FOX TV ekranlarında Ata Demirer Gazinosu yayınlanacak. Başarılı komedyen, Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrayla birlikte ekranları başında olan izleyiciyi hem güldürecek hem eğlendirecek. Bu kapsamda ünlü komedyen hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. İşte Ata Demirer'in hayatı ve biyografisi...

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  • Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi?

    Yılbaşı akşamını evinde geçirmek isteyen vatandaşlar için Ata Demirer'den müjdeli haber geldi. Başarılı komedyen 31 Aralık akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan "Ata Demirer Gazinosu" programıyla izleyici karşısında olacak. 
  • Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi?

    ATA DEMİRER KİMDİR?

    6 Temmuz 1972 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ata Demirer, ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da tamamlamıştır. Abilerinin yardımıyla gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başlayan Demirer, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmıştır.
  • Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi?

    Eğitim hayatı sürecinde müzisyenlik yapmaya devam eden Ata Demirer, arkadaşlarının ısrarı üzerine bar komedyenliği denemelerine başlamış ve Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz sayesinde stand up gösterilerine adım atmıştır. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de Ata Demirer'dir. E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştiren Ata Demirer, bu şekilde kariyerine giriş yapmıştır.
  • Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi?

    ATA DEMİRER EVLİ Mİ?

    Ünlü komedyen Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Özge Borak ile evlenmiştir. Çiftin evliliği 14 Kasım 2014 tarihinde son bulmuştur. Ata Demirer bu evlilikten sonra bir daha nikah masasına oturmamıştır. Bilinene göre Demirer'in şimdilerde bir ilişkisi de yoktur.
  • Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi?

    ATA DEMİRER FİLMLERİ 

    2021 - Bursa Bülbülü

    2018 - Hedefim Sensin

    2017 - Olanlar Oldu

    2015 - Niyazi Gül Dört Nala

    2014 - Eyyvah Eyvah 3

    2012 - Berlin Kaplanı

    2011 - Eyyvah Eyvah 2

    2010 - Eyyvah Eyvah

    2008 - Avrupa Yakası - Sezon 6

    2008 - Osmanlı Cumhuriyeti

    2005 - Avrupa Yakası - Sezon 3

    2005 - Kısık Ateşte 15 Dakika

    2004 - Avrupa Yakası - Sezon 2

    2004 - Avrupa Yakası - Sezon 1

    2004 - Neredesin Firuze

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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