ATA DEMİRER EVLİ Mİ?

Ünlü komedyen Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Özge Borak ile evlenmiştir. Çiftin evliliği 14 Kasım 2014 tarihinde son bulmuştur. Ata Demirer bu evlilikten sonra bir daha nikah masasına oturmamıştır. Bilinene göre Demirer'in şimdilerde bir ilişkisi de yoktur.