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Atalanta, Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor!

Gelecek sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor!

Abdülkadir Ömür

Serie A'da 2018-19 sezonunu üçüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi alan Atalanta, gözünü Abdülkadir Ömür'e dikti.

Son dönemde İtalya'da dikkat çeken hamleler yapan kulüp, Devler Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isterken birçok dev kulübün istediği Abdülkadir Ömür için harekete geçti.

Habertürk Spor'un edindiği bilgiye göre Atalanta, Trabzonspor'a genç futbolcu için 9 milyon Euro'luk bir transfer teklifinde bulundu ve bordo-mavili ekibin yanıtını beklemeye geçti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada birçok kulüpten yazılı ve sözlü teklifler aldıkları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü gelecek sezon kadrolarında tutmayı planladıklarını dile getirmişti.

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