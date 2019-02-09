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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması dün Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi. Atandığını öğrenene öğretmenlerin sevinçlerinin damgaya vurduğu törende Bakan Selçuk da önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, Türkiye geneli doluluk oranının yüzde 91'e çıktığını belirterek, yeni atanan öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Bakan Selçuk'un konuşması ve 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları haberimizde.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları sonuçları yani atama sonuçları 8 Şubat 2019 Cuma günü MEB MEBBİS ilk atama sayfasında erişime açtı. Adaylar MEB MEBBİS (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) sayfasına kişisel bilgilerini girerek atanma durumlarını kontrol edebilir.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN ÖNEMLİ MESAJLAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ataması için MEB Başöğretmen Salonu´nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğretmen adaylarının yaşadığı heyecanı yürekten hissettiğini söyledi. Bakanlık olarak öğretmenlik mesleğini daha güzel yapılması, daha fazla imkan sağlaması noktasındaki çalışmalarının sürdüğünü aktaran Selçuk, "20 bin yeni meslektaşımızı Milli Eğitim Bakanlığımızın kadroları arasında görmek bakımından son derece heyecanlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız bize güç katacaklar ve Türkiye´de tüm çocuklarımızın daha güzel hizmet alması, daha güzel bir eğitim öğretim imkânı sağlanması açısından katkı sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
Öğretmen adaylarına seslenen Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Millî Eğitim Bakanlığı olarak sorumluluklarımızın, çocuklarımıza karşı olan mesuliyetimizin sonuna kadar farkındayız. Bütün öğretmenlerimizin yapacağımız çalışmalara verdiği katkılarla, onların omuzlarında bu sistemin yükseleceğinin de farkındayız. Yeni atanan arkadaşlarımızın Millî Eğitim Bakanlığına dahil olduklarında, okullarına geldiklerinde başka bir sorumlulukları da var. Sizin artık ´mezun olduk ve öğretmen olduk´ şeklinde düşünmek yerine ´asla mezun olmayacağız, sürekli öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Bu sisteme çok daha büyük katkılar sağlayacağız´ şeklinde bir inanç geliştirmeniz bizi çok mutlu eder." Öğretmen adaylarını yetiştiren anne babalara da teşekkürlerini ileten Selçuk, "Bu bir millet, ülke ödevidir. Bu çocuklara bir hizmet aşkıdır. Bundan dolayı da anne babaların verdiği emeklerin farkındayız ve onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
"Heyecanınızı meslek hayatınız boyunca koruyun"
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin kendilerini geliştirerek bu işi yapmaları gerektiğinin altını çizen Selçuk, "Eğer buradaki bu heyecanınızı meslek hayatınız boyunca korursanız o zaman inanın ki Türk eğitim sistemi çok iyi mesafeler alacaktır. Ama atandıktan sonra bir atalet, yavaşlama olursa da o zaman yaptığımız işin hakkını hukukunu teslim etmemiş olacağız. Bütün çocuklarımız için kurduğumuz çift kanatlı insan tasavvurumuza hizmet etme yolunda göstereceğiniz gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Selçuk, atamaların memlekete, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
"Türkiye geneli doluluk oranı yüzde 91´e çıktı"
Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da yaptığı konuşmada, "Bugün yapılacak atamayla 920 bin 524 olan öğretmen sayımız 940 bin 524´e çıkacak. Bu atamayla birlikte Türkiye geneli doluluk oranımız ise yüzde 89´dan yüzde 91´e çıkacaktır." bilgisini paylaştı.
Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, salondakilerden kura numarası için 9 ayrı rakam istedi. Belirlenen kura numarasına göre yapılan atama sonucunda ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı. Bazı öğretmenler sevinç gözyaşları dökerken, bazıları da mutlu haberi telefon ettikleri yakınlarıyla paylaştı. Öğretmenlik ataması için 53 bin 871 aday tercih yaptı. Türkiye genelinde 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi.
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