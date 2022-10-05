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Ataşehir'de özel hastanede tepki çeken görüntüler

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları konuşma ve üzerine para saçma görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti

Ataşehir'de özel hastanede tepki çeken görüntüler
İHA

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmaları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen yıl Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personelleri korkutarak üzerine para saçtı. Yaşanan o anlar ise personel tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Hastane personellerin yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki diyalog da pes dedirtti.

"BU PARALAR SAĞ BÖBREĞİNİN KARŞILIĞI"

Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü.
Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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