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        Haberler Televizyon Atatürk filmi 2. kısım ne zaman çıkacak? Atatürk 2. filmi ne zaman vizyona girecek?

        Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek?

        Atatürk 1881 - 1919 1. Filmi vizyona girdi. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı film Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini konu alıyor. Filmseverlerin gözleri "Atatürk filmi 2. kısım ne zaman vizyona girecek?" sorusuna çevrildi. İşte, Atatürk 2. filmi vizyon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 14:12 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:12
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        Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin başrolünü 'Atatürk' rolüyle Aras Bulut İynemli üstleniyor. Atatürk filminin ilk kısmı 3 Kasım tarihi itibarıyla vizyona girdi. Peki, Atatürk 2. kısım filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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        ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

        ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle:

        29 Ekim 2023, TV özel yayını, FOX

        3 Kasım 2023, ATATÜRK - 1. Film, Sinemalarda

        5 Ocak 2024, ATATÜRK - 2. Film, Sinemalarda

        2024'te her iki film FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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        ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

        Songül Öden - Zübeyde Hanım

        Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

        Sarp Akkaya - Enver Paşa

        Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

        4

        Esra Bilgiç - Madam Corinne

        Sahra Şaş - Makbule Atadan

        Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

        Beran Kotan - Ömer Naci

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        Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

        Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

        Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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