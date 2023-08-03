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        Haberler Magazin 'Atatürk'ü istediler vermediler

        'Atatürk'ü istediler vermediler

        'Atatürk' dizisinin dijital platform Disney Plus'ta yayınlanmasından vazgeçildi. Bir başka dijital platform olan GAİN, diziyi satın alıp yayınlamak istedi. Ne var ki bu talepleri olumsuz karşılandı

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 03.08.2023 - 14:38
        ABONE OL
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        İstediler vermediler
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        Atatürk'ün başarılarının ve yaşamının bir bölümünü ele alan 'Atatürk' adlı dizi, Disney Plus aracılığıyla küresel çapta izleyicilere ulaşacak olması nedeniyle ülkemizde büyük bir heyecan oluşmuştu.

        Ne var ki o heyecan, şimdilerde yerini tepkilere bıraktı.

        Çünkü; Disney Plus, 'Atatürk'ü yayınlamaktan vazgeçti.

        AÇIKLAMA YÜREKLERE SU SERPMİŞTİ

        Aslına bakarsanız bu süreç, Disney Plus'ın 2 Temmuz'da Türk yapımı dizi ve filmleri dijital platformdan kaldırma kararıyla başladı.

        O günlerde akla gelen ilk konu ise 'Atatürk'ün akıbetinin ne olacağıydı.

        Disney Plus, 2 Temmuz'da yaptığı "Orijinal dizi Atatürk çok yakında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yayında" şeklindeki açıklamasıyla yüreklere su serpti.

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        İZLEYİCİLERLE KÜRESEL ÇAPTA BULUŞAMAYACAK

        Disney Plus, dün aldığı kararla 'Atatürk'ü yayınlamaktan vazgeçti. Yapılan açıklamada, 'Atatürk'ün Disney Plus aracılığıyla izleyicilerle küresel çapta değil, TV kanalı ve sinema salonları aracılığıyla sadece Türkiye'de buluşacağı belirtildi.

        Disney Plus, 28 Ekim 2022'de "Orijinal dizi 'Atatürk', Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı 2023'te sadece Disney+'ta" cümlesiyle dizinin tanıtım filmini yayınlamıştı.

        'Atatürk'ün izleyicilerle buluşma süreci şöyle ilerleyecek; 29 Ekim'de TV'ye özel bir içerik yayınlanacak. 3 Kasım'da birinci bölümü, 22 Aralık'ta ise ikinci bölümü sinema salonlarında beyazperdeye yansıyacak. 2024'ün yaz aylarında ise TV'de ekranlara gelecek.

        The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner konu hakkında şunları söyledi: Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında izleyicilerimiz ile buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk’ün ilk TV özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, ‘Atatürk’ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız.

        TALEPLERİ OLUMSUZ KARŞILANDI

        'Atatürk' ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken bir başka dijital platform olan GAİN, diziyi satın alarak yayınlamak istedi.

        Ne var ki bu talepleri olumlu karşılanmadı.

        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
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        #Atatürk dizisi
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