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Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...'

103. yılında da tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak olan ve aynı zamanda TBMM'nin açılışı anlamına gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri gündemde. İşte cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'a dair sözleri ve görselleri...

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  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyet tarihimizin en özel günlerinden biri olan 23 Nisan'a dair en çok araştırılan konulardan biri de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri oldu. İşte, detaylar...
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN SÖZLERİ (ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI)

    Mustafa Kemal Atatürk bu günün öneminin anlatabilmek için "Küçük hanımlar, küçük beyler" diye başlayan ve tarihe damga vuran o önemli cümleyi söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili sözleri de haberimizde.  
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    "Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. M. K. Atatürk 
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    “Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.” M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    “Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.” M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    “Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.” M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. M. K. Atatürk
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    23 NİSAN MESAJLARI

    Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. 
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun 
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

    Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır.” W. Shakespeare
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

     Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
  • Atatürk'ün 23 Nisan sözleri: 'Küçük hanımlar küçük beyler...' Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Bayramı sözleri ve görselleri

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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