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Atatürk Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!
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Atatürk Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017! Hangi bölümler var?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları kendilerine ve puanlarına uygun üniversiteleri araştırmaya başladı.Atatürk üniversitesi'nin puanları da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Atatürk üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? Hangi bölümler mevcut? İşte detaylar

31.07.2018 - 15:07 | Güncelleme:

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Atatürk Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
2017
2016
2015
2014		 Yerleşen
2017
2016
2015
2014		 Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014		 Taban Puan
2017
2016
2015
2014
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-1)		 50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1		 52
41
41
41		 53.853
49.200
41.100
43.200		 239,45581
238,20249
245,63970
214,64821
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 50 + 2
50 + 2
60 + 2
70 + 2		 52
52
62
72		 39.867
36.400
32.300
32.500		 278,70214
274,49066
273,15705
252,44522
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arap Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 39.187
34.300
31.300
24.400		 335,28099
347,74531
330,85533
348,04628
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arap Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 45.713
38.800
36.300
28.300		 321,12754
337,44577
319,31582
335,37260
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
65 + 2		 62
62
62
67		 511.871
538.000
440.000
421.000		 223,10964
242,32270
238,16808
231,20872
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
65 + 2		 46
62
62
67		 Dolmadı
580.000
477.000
448.000		 196,11498
232,66676
230,31460
224,22978
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-2)		 10 + 1
15 + 1
0 + 0
35 + 1		 11
7
0
10		 299.783
Dolmadı

Dolmadı		 224,32409
Dolmadı

Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Bankacılık ve Finans(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 412.201
470.000

 226,47140
243,57576
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
40 + 1		 62
62
0
41		 73.414
53.300

32.100		 367,40135
392,63640

412,01973
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 264.494
193.000
170.000
178.000		 285,55924
329,25796
306,81530
286,70248
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 386.218
269.000
216.000
222.000		 252,98424
304,78009
291,41830
270,55833
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 171.947
166.000
140.000
127.000		 279,26625
279,52080
276,56705
286,55599
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 220.223
217.000
171.000
163.000		 253,74881
250,52763
257,66746
259,37834
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 40 + 1
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 5
52
52
52		 Dolmadı
381.707
306.000
291.000		 244,70335
294,76284
270,27657
282,80995
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma SAYISAL
(2017:MF-2)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
33
36
36		 295.957
Dolmadı
244.000
222.000		 226,57855
Dolmadı
225,16088
226,16722
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Biyoloji SAYISAL
(2017:MF-2)		 20 + 1
15 + 1
0 + 0
10 + 1		 21
16
0
2		 270.065
275.000

Dolmadı		 236,92714
222,76871

Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 1
21
21
9		 Dolmadı
241.000
233.000
Dolmadı		 Dolmadı
238,86949
230,56644
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya SÖZEL
(2017:TS-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 163.607
79.500
71.700
57.800		 315,33084
344,02934
334,52688
338,17994
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2		 82
82
82
82		 179.659
107.000
99.600
66.300		 309,01390
328,35474
319,27999
331,95499
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Coğrafya Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 53.851
29.100
26.000
17.300		 374,88028
388,33509
375,18619
386,47312
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 412.999
228.000
181.000
160.000		 251,94888
297,13385
293,17274
290,61449
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 317.581
175.000
142.000
124.000		 273,86749
314,92732
307,63933
306,09428
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 428.489
437.000
350.000
319.000		 221,17800
249,85892
241,85005
243,86482
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 9
62
62
62		 Dolmadı
531.000
402.000
361.000		 Dolmadı
231,98786
231,65305
234,47036
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi(Fakülte) EA
(2017:TM-3)		 30 + 1
30 + 1
0 + 0
0 + 0		 31
31
0
0		 99.808
94.200

 354,55404
374,14138
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği SAYISAL
(2017:MF-3)		 110 + 3
110 + 3
110 + 3
120 + 3		 113
113
113
123		 22.375
21.000
19.400
19.200		 443,37286
450,43218
431,69165
440,79563
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 172.927
172.000
143.000
140.000		 283,55381
275,52013
278,42602
275,08335
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık SAYISAL
(2017:MF-3)		 70 + 2
66 + 2
66 + 2
65 + 2		 72
68
68
67		 33.636
34.600
32.100
32.100		 422,99900
424,08783
405,04272
412,17870
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2		 20
62
57
57		 Dolmadı
516.000
421.000
366.000		 Dolmadı
235,00875
227,84733
233,23521
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2		 1
62
57
57		 Dolmadı
579.000
449.000
406.000		 Dolmadı
220,49342
221,07275
224,09131
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 163.028
148.000
116.000
106.000		 284,87194
291,97282
295,11138
306,46081
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 198.776
192.000
155.000
145.000		 264,17241
263,63314
267,05021
271,67544
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 205.576
199.000
154.000
143.000		 260,76841
259,50034
267,21248
273,05943
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 231.423
233.000
183.000
169.000		 248,68804
242,97655
250,91846
255,62015
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Fars Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 45 + 2
35 + 1
35 + 1
35 + 1		 47
36
36
36		 77.039
64.900
60.000
49.100		 239,32538
270,40272
268,30692
267,50486
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Fars Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-3)		 45 + 2
35 + 1
35 + 1
0 + 0		 19
36
36
0		 Dolmadı
70.900
67.900
 Dolmadı
246,69381
247,86284
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe EA
(2017:TM-3)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 426.883
348.000
304.000
311.000		 243,60278
284,08353
267,65092
257,43450
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 491.411
439.000
365.000
370.000		 228,92379
263,60895
253,89224
243,22381
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Felsefe Grubu Öğretmenliği EA
(2017:TM-3)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 199.064
165.000
141.000
166.000		 308,16553
340,06864
318,72244
303,79161
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
105 + 3		 52
93
93
108		 Dolmadı
235.000
220.000
219.000		 Dolmadı
241,37389
236,17715
227,50678
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Fizik SAYISAL
(2017:MF-2)		 10 + 1
15 + 1
0 + 0
10 + 1		 11
5
0
1		 295.460
Dolmadı

Dolmadı		 226,83097
Dolmadı

Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 50 + 2
40 + 1
40 + 1
55 + 2		 52
41
41
57		 117.295
95.300
77.801
80.900		 345,07760
351,03477
330,91138
322,39241
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 50 + 2
40 + 1
40 + 1
55 + 2		 52
41
41
57		 117.295
95.300
77.801
80.900		 345,07760
351,03477
330,91138
322,39241
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 304.844
273.000
189.372
140.000		 277,12534
284,52080
284,21074
293,23376
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 260.909
204.000
165.818
117.000		 289,16742
304,97688
292,25419
303,52561
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Gıda Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 35 + 1
75 + 2
75 + 2
75 + 2		 11
29
77
77		 Dolmadı
Dolmadı
221.000
205.000		 Dolmadı
Dolmadı
233,23116
235,41804
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 274.094
241.000
190.184
132.000		 285,40795
293,51346
283,95573
296,40662
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 219.904
166.000
145.347
105.000		 301,98624
318,42542
299,84343
309,25555
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) SÖZEL
(2017:TS-2)		 1400 + 35
1400 + 35
1500 + 38
1000 + 25		 598
1435
1358
1025		 Dolmadı
1.517.476
Dolmadı
 Dolmadı
223,57019
Dolmadı
223,24777
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik(Fakülte) SAYISAL
(2017:MF-3)		 240 + 6
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 246
0
0
0		 153.764


 295,68216
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk EA
(2017:TM-3)		 250 + 7
250 + 7
250 + 7
200 + 5		 257
257
257
205		 27.371
28.600
27.300
31.700		 412,18634
424,81648
394,71855
397,25404
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 150 + 4
150 + 4
150 + 4
125 + 4		 154
154
154
129		 28.783
30.800
29.900
34.000		 410,48811
422,33365
391,56610
393,98185
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat EA
(2017:TM-1)		 120 + 3
120 + 3
120 + 3
130 + 4		 121
123
123
134		 Dolmadı
444.000
369.000
357.000		 Dolmadı
248,63657
238,13266
235,36802
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 120 + 3
120 + 3
120 + 3
130 + 4		 12
123
123
134		 Dolmadı
562.000
443.000
416.000		 Dolmadı
225,41131
222,82477
221,10423
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat SÖZEL
(2017:TS-1)		 220 + 6
220 + 6
220 + 6
240 + 6		 226
226
226
246		 68.492
200.162
147.000
140.000		 364,02616
363,74245
342,18409
358,58019
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 160 + 4
160 + 4
160 + 4
200 + 5		 164
164
164
205		 103.719
274.572
207.000
200.000		 342,79897
347,16710
326,88389
341,82995
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
105 + 3		 93
93
93
108		 113.228
97.900
93.100
106.000		 322,73401
341,55767
317,83456
311,03243
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-1)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 23.831
24.000
21.500
19.400		 340,79885
326,81735
317,97752
315,39043
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 DİL
(2017:DİL-1)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3		 93
93
93
93		 27.247
27.300
24.700
22.200		 326,13305
310,90118
303,39716
299,30028
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği DİL
(2017:DİL-1)		 90 + 3
90 + 3
100 + 3
70 + 2		 93
93
103
72		 15.870
14.900
13.500
10.700		 379,25867
376,68914
362,94298
375,83094
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
90 + 3		 103
103
103
93		 119.747
110.000
91.000
88.300		 316,55266
324,30481
318,09068
325,29931
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
90 + 3		 103
103
103
93		 151.209
145.000
121.000
118.000		 292,73073
294,21698
290,78266
294,74447
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 120 + 3
120 + 3
130 + 4
140 + 4		 118
123
134
144		 Dolmadı
468.000
380.000
352.000		 Dolmadı
243,96801
235,80179
236,48173
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 2
62
0
0		 Dolmadı
590.000

 Dolmadı
213,85691
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 120 + 3
120 + 3
130 + 4
140 + 4		 10
123
134
144		 Dolmadı
567.000
451.000
425.000		 Dolmadı
224,10621
220,59892
217,76351
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 İşletme(Açıköğretim) EA
(2017:TM-1)		 1000 + 25
1000 + 25
1500 + 38
1000 + 25		 14
1025
787
1025		 Dolmadı
1.547.689
Dolmadı
 Dolmadı
220,71256
Dolmadı
202,08980
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2		 62
62
57
57		 207.525
194.000
165.383
146.000		 305,00391
329,00660
299,09755
304,44713
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2		 62
62
57
57		 304.478
283.000
239.710
227.000		 273,85685
300,65427
274,52966
273,21333
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Kimya SAYISAL
(2017:MF-2)		 25 + 1
15 + 1
0 + 0
10 + 1		 26
8
0
4		 286.714
Dolmadı

Dolmadı		 230,59524
Dolmadı

Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 15 + 1
40 + 1
40 + 1
40 + 1		 2
7
41
40		 Dolmadı
Dolmadı
245.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
221,25124
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 4
21
21
21		 Dolmadı
361.216
285.000
366.000		 Dolmadı
289,27816
269,96482
258,69957
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 100 + 3
100 + 3
100 + 3
105 + 3		 103
103
103
108		 199.982
196.000
170.000
165.000		 263,55840
261,36377
258,02586
257,69415
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İkinci Öğretim)		 SAYISAL
(2017:MF-4)		 70 + 2
100 + 3
100 + 3
105 + 3		 72
73
103
108		 236.046
Dolmadı
193.000
190.000		 246,63645
Dolmadı
245,82178
243,31264
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Matematik SAYISAL
(2017:MF-1)		 60 + 2
50 + 2
40 + 1
60 + 2		 62
52
41
45		 259.588
269.000
253.000
Dolmadı		 236,53956
232,49707
220,25964
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği SAYISAL
(2017:MF-1)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 113.457
89.600
90.000
107.000		 322,52921
350,58041
320,92675
310,17745
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
40 + 1
40 + 1		 62
62
41
41		 65.060
61.500
48.000
49.100		 373,00160
381,48502
372,08675
381,51892
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik SAYISAL
(2017:MF-3)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 249.145
246.000
196.000
179.000		 246,52405
236,97310
247,93049
248,74894
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 30.026
187.863
136.000
126.000		 397,25918
376,52998
348,62328
370,69239
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 42.880
235.394
172.000
157.000		 384,20806
363,01554
335,93571
358,37792
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 62
62
0
0		 17.199
89.495

 415,24106
400,68211
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
45 + 2
45 + 2		 62
62
47
37		 284.525
279.000
251.000
Dolmadı		 227,23829
220,89341
202,16043
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 295.503
246.000
172.547
128.000		 279,54729
292,09475
289,91219
298,46618
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2		 62
62
62
62		 218.145
162.000
141.487
104.000		 302,59102
319,77351
301,31116
309,74302
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
65 + 2
65 + 2		 62
62
67
67		 46.578
41.900
37.400
35.800		 392,21164
411,16878
383,30302
392,26281
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
65 + 2
65 + 2		 62
62
67
67		 59.045
51.600
44.200
43.300		 381,77277
402,74468
376,80940
383,73046
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı DİL
(2017:DİL-3)		 40 + 1
40 + 1
40 + 1
45 + 2		 41
41
41
47		 54.238
53.600
41.600
35.800		 302,23071
302,36100
308,15753
312,30476
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 50 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 52
52
52
52		 403.383
272.000
234.000
193.000		 254,05105
284,83150
276,67173
278,57688
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 367.901
238.000
207.000
181.000		 261,91250
294,39167
284,84626
282,97710
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği EA
(2017:TM-2)		 80 + 2
80 + 2
90 + 3
105 + 3		 82
82
93
108		 101.557
98.800
100.000
126.000		 343,91719
364,70892
330,89410
314,73990
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZEL
(2017:TS-1)		 80 + 2
80 + 2
90 + 3
105 + 3		 82
82
93
108		 123.251
58.200
59.200
45.700		 332,93480
358,93257
342,87773
348,60967
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Sosyal Hizmet(Fakülte) EA
(2017:TM-3)		 70 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0		 72
62
0
0		 151.688
87.900

 327,84211
377,84045
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim) EA
(2017:TM-3)		 1500 + 38
2000 + 50
2500 + 63
2500 + 63		 1538
2050
2563
2563		 525.779
373.675

 214,68969
339,95585
307,28230
316,50529
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 288.271
198.000
168.000
183.000		 278,43768
327,36345
307,63962
296,77905
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2		 62
52
52
52		 397.622
277.000
231.000
249.000		 250,31453
302,39018
286,85009
274,44948
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi		 Sosyoloji(Açıköğretim) EA
(2017:TM-3)		 1500 + 38
1500 + 38
1500 + 38
1000 + 25		 66
1538
1538
1025		 Dolmadı
1.336.555

 Dolmadı
240,40830
196,42929
222,75836
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-2)		 10 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0		 11
0
0
0		 307.704


 206,03657
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama SAYISAL
(2017:MF-4)		 60 + 2
60 + 2
45 + 2
45 + 2		 62
62
47
47		 249.567
256.000
189.000
174.000		 241,06886
232,71653
248,20886
252,33935
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi EA
(2017:TM-1)		 40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1		 41
41
36
36		 357.735
369.000
333.000
315.000		 239,29119
263,73613
245,35010
244,83444
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAYISAL
(2017:MF-4)		 15 + 1
10 + 1
20 + 1
0 + 0		 16
11
4
0		 285.937
278.000
Dolmadı
 226,54694
220,99644
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Biyoteknoloji SAYISAL
(2017:MF-3)		 15 + 1
15 + 1
0 + 0
35 + 1		 16
9
0
5		 309.464
Dolmadı

Dolmadı		 220,77533
Dolmadı

Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3		 93
93
93
103		 302.870
195.000
176.000
147.000		 277,62158
307,79500
294,86840
295,93301
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3		 93
93
93
103		 228.530
145.000
129.000
122.000		 299,11012
327,00801
312,79124
306,94126
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Tarih Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 102.685
49.400
50.100
42.200		 352,93984
383,20398
357,46892
359,16583
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri SAYISAL
(2017:MF-3)		 20 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1		 21
14
26
19		 305.428
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 224,22853
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp SAYISAL
(2017:MF-3)		 200 + 5
200 + 5
190 + 5
205 + 6		 205
205
195
211		 14.647
14.000
13.700
13.400		 459,75996
466,19862
446,10160
456,01607
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu)		 SAYISAL
(2017:MF-3)		 1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0		 1
1
1
1		 34.488
21.000
28.000
27.100		 421,60490
450,43786
413,17539
422,62823
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp (İngilizce) SAYISAL
(2017:MF-3)		 70 + 2
60 + 2
60 + 2
50 + 2		 72
62
62
52		 16.336
15.500
14.700
14.800		 455,86674
462,73001
443,16057
452,21767
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2		 8
57
57
57		 Dolmadı
561.000
462.000
421.000		 Dolmadı
225,62140
215,27947
219,34113
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2		 0
48
21
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3		 93
93
93
103		 235.843
118.000
112.000
87.100		 296,74197
339,13613
320,04897
325,24621
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3		 93
93
93
103		 144.793
76.800
70.900
63.800		 331,58683
362,45028
342,55156
340,60024
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1		 21
21
21
21		 58.959
25.100
21.200
15.100		 381,70749
409,72489
389,97171
398,71796
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)		 SÖZEL
(2017:TS-2)		 90 + 3
90 + 3
90 + 3
105 + 3		 93
93
93
108		 52.954
28.800
27.500
26.000		 386,45504
404,74679
380,76006
378,67650
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2		 62
62
57
57		 317.181
244.000
214.202
192.000		 270,39665
312,17320
282,09786
285,14253
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-3)		 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2		 62
62
57
57		 397.372
336.000
283.721
269.000		 250,36739
286,77971
263,06836
260,88304
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
0 + 0		 62
62
52
0		 373.343
384.000
344.000
 235,68806
260,54629
243,15770
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
0 + 0		 47
62
52
0		 Dolmadı
472.000
409.000
 Dolmadı
243,30451
230,17355
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik SAYISAL
(2017:MF-3)		 65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2		 67
67
67
67		 130.161
138.000
140.000
138.000		 312,78606
299,60694
280,35867
276,39428
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 351.901
369.000
292.000
297.000		 240,66900
263,62371
254,43071
249,17619
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İkinci Öğretim)		 EA
(2017:TM-1)		 60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2		 62
62
52
47		 431.699
469.000
370.000
386.000		 219,51940
243,74781
237,89893
228,84119
 

 

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