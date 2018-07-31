Atatürk Üniversitesi taban ve tavan puanları 2017!

Üniversite sınav sonuçlarını öğrenen vatandaşlar, puanlarına uygun en iyi üniversiteyi seçmeye çalışıyor. İşte üniversite adayları tarafından araştırılanlar arasında yer alan Atatürk Üniversitesi taban-tavan puanları ve tüm detaylar haberimizde...
|Üniversite Adı/Fakülte
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan*
2017
2016
2015
2014
|Yerleşen
2017
2016
2015
2014
|Başarı Sırası (0.12)
2017
2016
2015
2014
|Taban Puan
2017
2016
2015
2014
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-1)
|50 + 2
40 + 1
40 + 1
40 + 1
|52
41
41
41
|53.853
49.200
41.100
43.200
|239,45581
238,20249
245,63970
214,64821
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|50 + 2
50 + 2
60 + 2
70 + 2
|52
52
62
72
|39.867
36.400
32.300
32.500
|278,70214
274,49066
273,15705
252,44522
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|39.187
34.300
31.300
24.400
|335,28099
347,74531
330,85533
348,04628
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|45.713
38.800
36.300
28.300
|321,12754
337,44577
319,31582
335,37260
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
65 + 2
|62
62
62
67
|511.871
538.000
440.000
421.000
|223,10964
242,32270
238,16808
231,20872
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
65 + 2
|46
62
62
67
|Dolmadı
580.000
477.000
448.000
|196,11498
232,66676
230,31460
224,22978
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|10 + 1
15 + 1
0 + 0
35 + 1
|11
7
0
10
|299.783
Dolmadı
—
Dolmadı
|224,32409
Dolmadı
—
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|412.201
470.000
—
—
|226,47140
243,57576
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
40 + 1
|62
62
0
41
|73.414
53.300
—
32.100
|367,40135
392,63640
—
412,01973
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|264.494
193.000
170.000
178.000
|285,55924
329,25796
306,81530
286,70248
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|386.218
269.000
216.000
222.000
|252,98424
304,78009
291,41830
270,55833
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|171.947
166.000
140.000
127.000
|279,26625
279,52080
276,56705
286,55599
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|220.223
217.000
171.000
163.000
|253,74881
250,52763
257,66746
259,37834
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|40 + 1
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|5
52
52
52
|Dolmadı
381.707
306.000
291.000
|244,70335
294,76284
270,27657
282,80995
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
33
36
36
|295.957
Dolmadı
244.000
222.000
|226,57855
Dolmadı
225,16088
226,16722
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Biyoloji
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|20 + 1
15 + 1
0 + 0
10 + 1
|21
16
0
2
|270.065
275.000
—
Dolmadı
|236,92714
222,76871
—
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|1
21
21
9
|Dolmadı
241.000
233.000
Dolmadı
|Dolmadı
238,86949
230,56644
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|163.607
79.500
71.700
57.800
|315,33084
344,02934
334,52688
338,17994
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|80 + 2
80 + 2
80 + 2
80 + 2
|82
82
82
82
|179.659
107.000
99.600
66.300
|309,01390
328,35474
319,27999
331,95499
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Coğrafya Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|53.851
29.100
26.000
17.300
|374,88028
388,33509
375,18619
386,47312
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|412.999
228.000
181.000
160.000
|251,94888
297,13385
293,17274
290,61449
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|317.581
175.000
142.000
124.000
|273,86749
314,92732
307,63933
306,09428
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|428.489
437.000
350.000
319.000
|221,17800
249,85892
241,85005
243,86482
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|9
62
62
62
|Dolmadı
531.000
402.000
361.000
|Dolmadı
231,98786
231,65305
234,47036
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi(Fakülte)
|EA
(2017:TM-3)
|30 + 1
30 + 1
0 + 0
0 + 0
|31
31
0
0
|99.808
94.200
—
—
|354,55404
374,14138
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|110 + 3
110 + 3
110 + 3
120 + 3
|113
113
113
123
|22.375
21.000
19.400
19.200
|443,37286
450,43218
431,69165
440,79563
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|172.927
172.000
143.000
140.000
|283,55381
275,52013
278,42602
275,08335
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|70 + 2
66 + 2
66 + 2
65 + 2
|72
68
68
67
|33.636
34.600
32.100
32.100
|422,99900
424,08783
405,04272
412,17870
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2
|20
62
57
57
|Dolmadı
516.000
421.000
366.000
|Dolmadı
235,00875
227,84733
233,23521
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2
|1
62
57
57
|Dolmadı
579.000
449.000
406.000
|Dolmadı
220,49342
221,07275
224,09131
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|163.028
148.000
116.000
106.000
|284,87194
291,97282
295,11138
306,46081
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|198.776
192.000
155.000
145.000
|264,17241
263,63314
267,05021
271,67544
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|205.576
199.000
154.000
143.000
|260,76841
259,50034
267,21248
273,05943
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|231.423
233.000
183.000
169.000
|248,68804
242,97655
250,91846
255,62015
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Fars Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|45 + 2
35 + 1
35 + 1
35 + 1
|47
36
36
36
|77.039
64.900
60.000
49.100
|239,32538
270,40272
268,30692
267,50486
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Fars Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-3)
|45 + 2
35 + 1
35 + 1
0 + 0
|19
36
36
0
|Dolmadı
70.900
67.900
—
|Dolmadı
246,69381
247,86284
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
|EA
(2017:TM-3)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|426.883
348.000
304.000
311.000
|243,60278
284,08353
267,65092
257,43450
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|491.411
439.000
365.000
370.000
|228,92379
263,60895
253,89224
243,22381
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
|EA
(2017:TM-3)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|199.064
165.000
141.000
166.000
|308,16553
340,06864
318,72244
303,79161
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
105 + 3
|52
93
93
108
|Dolmadı
235.000
220.000
219.000
|Dolmadı
241,37389
236,17715
227,50678
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Fizik
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|10 + 1
15 + 1
0 + 0
10 + 1
|11
5
0
1
|295.460
Dolmadı
—
Dolmadı
|226,83097
Dolmadı
—
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|50 + 2
40 + 1
40 + 1
55 + 2
|52
41
41
57
|117.295
95.300
77.801
80.900
|345,07760
351,03477
330,91138
322,39241
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|50 + 2
40 + 1
40 + 1
55 + 2
|52
41
41
57
|117.295
95.300
77.801
80.900
|345,07760
351,03477
330,91138
322,39241
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|304.844
273.000
189.372
140.000
|277,12534
284,52080
284,21074
293,23376
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|260.909
204.000
165.818
117.000
|289,16742
304,97688
292,25419
303,52561
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|35 + 1
75 + 2
75 + 2
75 + 2
|11
29
77
77
|Dolmadı
Dolmadı
221.000
205.000
|Dolmadı
Dolmadı
233,23116
235,41804
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|274.094
241.000
190.184
132.000
|285,40795
293,51346
283,95573
296,40662
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|219.904
166.000
145.347
105.000
|301,98624
318,42542
299,84343
309,25555
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|1400 + 35
1400 + 35
1500 + 38
1000 + 25
|598
1435
1358
1025
|Dolmadı
1.517.476
Dolmadı
—
|Dolmadı
223,57019
Dolmadı
223,24777
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik(Fakülte)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|240 + 6
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|246
0
0
0
|153.764
—
—
—
|295,68216
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
|EA
(2017:TM-3)
|250 + 7
250 + 7
250 + 7
200 + 5
|257
257
257
205
|27.371
28.600
27.300
31.700
|412,18634
424,81648
394,71855
397,25404
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|150 + 4
150 + 4
150 + 4
125 + 4
|154
154
154
129
|28.783
30.800
29.900
34.000
|410,48811
422,33365
391,56610
393,98185
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|EA
(2017:TM-1)
|120 + 3
120 + 3
120 + 3
130 + 4
|121
123
123
134
|Dolmadı
444.000
369.000
357.000
|Dolmadı
248,63657
238,13266
235,36802
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|120 + 3
120 + 3
120 + 3
130 + 4
|12
123
123
134
|Dolmadı
562.000
443.000
416.000
|Dolmadı
225,41131
222,82477
221,10423
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|220 + 6
220 + 6
220 + 6
240 + 6
|226
226
226
246
|68.492
200.162
147.000
140.000
|364,02616
363,74245
342,18409
358,58019
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|160 + 4
160 + 4
160 + 4
200 + 5
|164
164
164
205
|103.719
274.572
207.000
200.000
|342,79897
347,16710
326,88389
341,82995
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
105 + 3
|93
93
93
108
|113.228
97.900
93.100
106.000
|322,73401
341,55767
317,83456
311,03243
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-1)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|23.831
24.000
21.500
19.400
|340,79885
326,81735
317,97752
315,39043
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|DİL
(2017:DİL-1)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
90 + 3
|93
93
93
93
|27.247
27.300
24.700
22.200
|326,13305
310,90118
303,39716
299,30028
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
(2017:DİL-1)
|90 + 3
90 + 3
100 + 3
70 + 2
|93
93
103
72
|15.870
14.900
13.500
10.700
|379,25867
376,68914
362,94298
375,83094
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
90 + 3
|103
103
103
93
|119.747
110.000
91.000
88.300
|316,55266
324,30481
318,09068
325,29931
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
90 + 3
|103
103
103
93
|151.209
145.000
121.000
118.000
|292,73073
294,21698
290,78266
294,74447
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|120 + 3
120 + 3
130 + 4
140 + 4
|118
123
134
144
|Dolmadı
468.000
380.000
352.000
|Dolmadı
243,96801
235,80179
236,48173
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|2
62
0
0
|Dolmadı
590.000
—
—
|Dolmadı
213,85691
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|120 + 3
120 + 3
130 + 4
140 + 4
|10
123
134
144
|Dolmadı
567.000
451.000
425.000
|Dolmadı
224,10621
220,59892
217,76351
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|İşletme(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|1000 + 25
1000 + 25
1500 + 38
1000 + 25
|14
1025
787
1025
|Dolmadı
1.547.689
Dolmadı
—
|Dolmadı
220,71256
Dolmadı
202,08980
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2
|62
62
57
57
|207.525
194.000
165.383
146.000
|305,00391
329,00660
299,09755
304,44713
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2
|62
62
57
57
|304.478
283.000
239.710
227.000
|273,85685
300,65427
274,52966
273,21333
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Kimya
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|25 + 1
15 + 1
0 + 0
10 + 1
|26
8
0
4
|286.714
Dolmadı
—
Dolmadı
|230,59524
Dolmadı
—
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|15 + 1
40 + 1
40 + 1
40 + 1
|2
7
41
40
|Dolmadı
Dolmadı
245.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
221,25124
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|4
21
21
21
|Dolmadı
361.216
285.000
366.000
|Dolmadı
289,27816
269,96482
258,69957
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|100 + 3
100 + 3
100 + 3
105 + 3
|103
103
103
108
|199.982
196.000
170.000
165.000
|263,55840
261,36377
258,02586
257,69415
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İkinci Öğretim)
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|70 + 2
100 + 3
100 + 3
105 + 3
|72
73
103
108
|236.046
Dolmadı
193.000
190.000
|246,63645
Dolmadı
245,82178
243,31264
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Matematik
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|60 + 2
50 + 2
40 + 1
60 + 2
|62
52
41
45
|259.588
269.000
253.000
Dolmadı
|236,53956
232,49707
220,25964
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
|SAYISAL
(2017:MF-1)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|113.457
89.600
90.000
107.000
|322,52921
350,58041
320,92675
310,17745
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
40 + 1
40 + 1
|62
62
41
41
|65.060
61.500
48.000
49.100
|373,00160
381,48502
372,08675
381,51892
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|249.145
246.000
196.000
179.000
|246,52405
236,97310
247,93049
248,74894
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|30.026
187.863
136.000
126.000
|397,25918
376,52998
348,62328
370,69239
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|42.880
235.394
172.000
157.000
|384,20806
363,01554
335,93571
358,37792
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|62
62
0
0
|17.199
89.495
—
—
|415,24106
400,68211
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
45 + 2
45 + 2
|62
62
47
37
|284.525
279.000
251.000
Dolmadı
|227,23829
220,89341
202,16043
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|295.503
246.000
172.547
128.000
|279,54729
292,09475
289,91219
298,46618
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2
|62
62
62
62
|218.145
162.000
141.487
104.000
|302,59102
319,77351
301,31116
309,74302
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
65 + 2
65 + 2
|62
62
67
67
|46.578
41.900
37.400
35.800
|392,21164
411,16878
383,30302
392,26281
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
65 + 2
65 + 2
|62
62
67
67
|59.045
51.600
44.200
43.300
|381,77277
402,74468
376,80940
383,73046
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
(2017:DİL-3)
|40 + 1
40 + 1
40 + 1
45 + 2
|41
41
41
47
|54.238
53.600
41.600
35.800
|302,23071
302,36100
308,15753
312,30476
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|50 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|52
52
52
52
|403.383
272.000
234.000
193.000
|254,05105
284,83150
276,67173
278,57688
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|367.901
238.000
207.000
181.000
|261,91250
294,39167
284,84626
282,97710
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
(2017:TM-2)
|80 + 2
80 + 2
90 + 3
105 + 3
|82
82
93
108
|101.557
98.800
100.000
126.000
|343,91719
364,70892
330,89410
314,73990
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZEL
(2017:TS-1)
|80 + 2
80 + 2
90 + 3
105 + 3
|82
82
93
108
|123.251
58.200
59.200
45.700
|332,93480
358,93257
342,87773
348,60967
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Sosyal Hizmet(Fakülte)
|EA
(2017:TM-3)
|70 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0
|72
62
0
0
|151.688
87.900
—
—
|327,84211
377,84045
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|1500 + 38
2000 + 50
2500 + 63
2500 + 63
|1538
2050
2563
2563
|525.779
373.675
—
—
|214,68969
339,95585
307,28230
316,50529
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|288.271
198.000
168.000
183.000
|278,43768
327,36345
307,63962
296,77905
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
50 + 2
50 + 2
50 + 2
|62
52
52
52
|397.622
277.000
231.000
249.000
|250,31453
302,39018
286,85009
274,44948
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
|Sosyoloji(Açıköğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|1500 + 38
1500 + 38
1500 + 38
1000 + 25
|66
1538
1538
1025
|Dolmadı
1.336.555
—
—
|Dolmadı
240,40830
196,42929
222,75836
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-2)
|10 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0
|11
0
0
0
|307.704
—
—
—
|206,03657
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|60 + 2
60 + 2
45 + 2
45 + 2
|62
62
47
47
|249.567
256.000
189.000
174.000
|241,06886
232,71653
248,20886
252,33935
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
|EA
(2017:TM-1)
|40 + 1
40 + 1
35 + 1
35 + 1
|41
41
36
36
|357.735
369.000
333.000
315.000
|239,29119
263,73613
245,35010
244,83444
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAYISAL
(2017:MF-4)
|15 + 1
10 + 1
20 + 1
0 + 0
|16
11
4
0
|285.937
278.000
Dolmadı
—
|226,54694
220,99644
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Biyoteknoloji
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|15 + 1
15 + 1
0 + 0
35 + 1
|16
9
0
5
|309.464
Dolmadı
—
Dolmadı
|220,77533
Dolmadı
—
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3
|93
93
93
103
|302.870
195.000
176.000
147.000
|277,62158
307,79500
294,86840
295,93301
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3
|93
93
93
103
|228.530
145.000
129.000
122.000
|299,11012
327,00801
312,79124
306,94126
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Tarih Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|102.685
49.400
50.100
42.200
|352,93984
383,20398
357,46892
359,16583
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|20 + 1
30 + 1
35 + 1
35 + 1
|21
14
26
19
|305.428
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|224,22853
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|200 + 5
200 + 5
190 + 5
205 + 6
|205
205
195
211
|14.647
14.000
13.700
13.400
|459,75996
466,19862
446,10160
456,01607
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|1 + 0
1 + 0
1 + 0
1 + 0
|1
1
1
1
|34.488
21.000
28.000
27.100
|421,60490
450,43786
413,17539
422,62823
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp (İngilizce)
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|70 + 2
60 + 2
60 + 2
50 + 2
|72
62
62
52
|16.336
15.500
14.700
14.800
|455,86674
462,73001
443,16057
452,21767
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2
|8
57
57
57
|Dolmadı
561.000
462.000
421.000
|Dolmadı
225,62140
215,27947
219,34113
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
55 + 2
55 + 2
55 + 2
|0
48
21
15
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İkinci Öğretim)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3
|93
93
93
103
|235.843
118.000
112.000
87.100
|296,74197
339,13613
320,04897
325,24621
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
100 + 3
|93
93
93
103
|144.793
76.800
70.900
63.800
|331,58683
362,45028
342,55156
340,60024
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|20 + 1
20 + 1
20 + 1
20 + 1
|21
21
21
21
|58.959
25.100
21.200
15.100
|381,70749
409,72489
389,97171
398,71796
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(Ücretsiz)
|SÖZEL
(2017:TS-2)
|90 + 3
90 + 3
90 + 3
105 + 3
|93
93
93
108
|52.954
28.800
27.500
26.000
|386,45504
404,74679
380,76006
378,67650
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2
|62
62
57
57
|317.181
244.000
214.202
192.000
|270,39665
312,17320
282,09786
285,14253
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-3)
|60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2
|62
62
57
57
|397.372
336.000
283.721
269.000
|250,36739
286,77971
263,06836
260,88304
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
0 + 0
|62
62
52
0
|373.343
384.000
344.000
—
|235,68806
260,54629
243,15770
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
0 + 0
|47
62
52
0
|Dolmadı
472.000
409.000
—
|Dolmadı
243,30451
230,17355
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
|SAYISAL
(2017:MF-3)
|65 + 2
65 + 2
65 + 2
65 + 2
|67
67
67
67
|130.161
138.000
140.000
138.000
|312,78606
299,60694
280,35867
276,39428
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|351.901
369.000
292.000
297.000
|240,66900
263,62371
254,43071
249,17619
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)
(İkinci Öğretim)
|EA
(2017:TM-1)
|60 + 2
60 + 2
50 + 2
45 + 2
|62
62
52
47
|431.699
469.000
370.000
386.000
|219,51940
243,74781
237,89893
228,84119
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