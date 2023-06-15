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Haberler Magazin Atilla Taş'ın 6 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi - Magazin haberleri
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Atilla Taş'ın 6 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada yeniden yargılanan Atilla Taş hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Taş’ın toplam 6 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Atilla Taş'ın 6 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi - Magazin haberleri
DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davasında aldığı ceza Yargıtay'da bozularak yeniden yargılanan şarkıcı Atilla Taş hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Taş hakkında "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından toplam 6 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Atilla Taş katılmazken, sanık avukatı hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamına göre Yargıtay'ın bozma ilamına göre örgütle organik bağ kurduğuna dair yeterli delil bulunmayan sanığın eylemlerinin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle bu suçlardan toplam 1 yıl 11 ay 15 günden 6 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Taş'ın avukatı, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunmasını hazırlayabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı. Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

Sanık Atilla Taş'ın, "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hanım Büşra Erdal'ın bulunduğu 11 sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına; sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş'unda arasında bulunduğu 12 sanık ise aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 6 Mart 2020'de sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ve Atilla Taş yönünden verilen hükümlerin bozulmasına karar vermişti. Diğer 17 sanık hakkında verilen cezalar ise onanmıştı.

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