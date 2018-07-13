Polo'ya 'cirit' atacak

Bünyesinde Damat, Tween ve D'S Damat markaları bulunduran Orka Holding, Amerikan 'polo'yu, yerli 'ciritle' vurmayı hedefliyor. Şirketin bu yıl 8'incisini düzenlediği yurtdışı bayi buluşması öncesinde sorularımızı yanıtlayan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, cirit sporunu temsil eden yeni logolarını başta t-shirtler olmak üzere bazı seçili ürünlerde kullanmaya başladıklarını belirtti.



Orakçıoğlu, "Yabancı ülkelerin tekstil markaları kendi kültürlerini ve atasporlarını temsil eden logolarını uzun zamandır kullanıyor. Biz de cirit logomuz ile Türk kültürünü dünyaya taşıyacağız" dedi. Amerikalı moda devi Ralph Lauren, Damat'ın tanıtımını yaptığı cirit logosunun polo versiyonunu 40 yıldır ürünlerinde kullanıyor. Her iki sporda at üzerinde oynanması ile dikkat çekiyor. Türklerin ata sporu olan ciritin aksine, 19'uncu yüzyılda Hindistan'da polo ile tanışan İngilizler o tarihten beri bu sporu benimsemiş durumda.

MAĞAZA SAYISINI 430'A ÇIKARACAK

Geçen yılı Türkiye’de 210 ve yurt dışındaki 73 ülkede 160 olmak üzere toplamda 370 mağaza ile kapattıklarını söyleyen Orakçıoğlu, bu yıl hedeflerinin yurt içinde 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşmak olduğunu belirtti. Orakçıoğlu,“Bu yıl yurtdışında açılması planlanan 40 mağazamızdan 16’sının açılışını gerçekleştirdik. 24’ü de yılsonuna kadar açılacak. Yurt dışında yılsonuna kadar mağaza sayımız 200 olacak. Bu yıl giriş yapacağımız yeni pazarlar arasında Kamerun, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus var. Almanya, Rusya ve İtalya’nın da olduğu bazı ülkelerde yeni mağazalar açacağız" diye konuştu. Orakçıoğlu, Giresun’daki fabrikalarının üretim kapasitesini arttırarak revize yatırım yapacaklarının bilgisini vererek, "Bu yıl toplam 430 mağaza, 500 kişilik ek istihdam yaratmayı planlıyoruz. İhracatta da yüzde 70 artış bekliyoruz” dedi.

'ONLİNE SATIŞ YÜZDE 150 ARTTI'

Bu yılki bayi toplantısında 85 ülkeden gelen alım heyetlerini ağırladıklarını kaydeden Süleyman Orakçıoğlu, mağazalarının yanı sıra online satışla da dünyanın her yerinde olduklarını kaydederek, "Türkçe ve İngilizce satışlarımız zaten vardı. Rusça, Arapça, İtalyanca, İspanyolca ve Romence satışlara da başladık" dedi. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre online satışların yüzde 150 arttığını ifade eden Orakçıoğlu, "Online satışlarımızın ciroya etkisi de her geçen yıl artış gösteriyor. Online mağazaların cirodaki payı yüzde 2019'da yüzde 10, 2023'te ise yüzde 25 olacak" dedi.