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Gezi turunda yaşadıklarını anlatan Attila Atasoy, "Belediye otobüsü ile şehir turu... Bayıldığım bir şey yerel hayata karışmak... Bu arada kilo veriyorum, iyi oluyor fakat şöför bana kızdı niye inmiyorum diye... Meğer son durakmış..." şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram