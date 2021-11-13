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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi ara sınav sonucu tarihi...

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bugün sınava giren ve yarın sınava girecek binlerce öğrenci AUZEF vize sınav sonuçlarını ne zaman öğreneceğini merak ediyor. İşte AUZEF sınav sonuçları hakkında detaylar...

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi ara sınav sonucu tarihi...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitimine devam eden öğrencilerin güz dönemi sınavları gün itibariyle başladı. Sınavların başlamasıyla birlikte hem sonuçlar için hem de final sınavları için geri sayım başladı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir tarih verilmedi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi konuya ilişkin gelişme paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgelerini öğrenciler, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile alabilecekler.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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