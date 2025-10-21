Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AUZEF sınav tarihleri 2025-2026: AUZEF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

        AUZEF sınav tarihleri 2025-2026: AUZEF sınavları ne zaman?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için geri sayım başladı. 2025-2026 yılı akademik takvimine göre güz dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. 12 Ekim tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler AUZEF sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman?" İşte 2025 AUZEF güz dönemi vize tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 00:34 Güncelleme: 21.10.2025 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AUZEF vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav için geri sayım sürerken, AUZEF sınav takvimi gündemi meşgul etmeye başladı. AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?" İşte detaylar...

        2

        AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 8 - 9 Kasım tarihinde uygulanacak.

        Sınavlar hafta sonu ve 4 oturum şeklinde yapılıyor. Sınavların 1 ve 3. oturumu 09.30’da, 2 ve 4. oturumu da 14.00’te düzenleniyor.

        3

        AUZEF SINAV TARİHLERİ

        Güz dönemi

        Vize: 8 - 9 Kasım 2025

        Final: 27-28 Aralık 2025

        Bütünleme: 31 Ocak - 1 Şubat 2026

        4

        Bahar dönemi

        Vize: 25-26 Nisan 2026

        Final: 6-7 Haziran 2026

        Bütünleme: 11-12 Temmuz 2026

        Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2026

        5

        AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı
        Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Sapanca'da acı son
        Sapanca'da acı son
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!