AUZEF sınav tarihleri 2025-2026: AUZEF sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için geri sayım başladı. 2025-2026 yılı akademik takvimine göre güz dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. 12 Ekim tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler AUZEF sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman?" İşte 2025 AUZEF güz dönemi vize tarihleri...
AUZEF vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav için geri sayım sürerken, AUZEF sınav takvimi gündemi meşgul etmeye başladı. AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AUZEF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?" İşte detaylar...
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 8 - 9 Kasım tarihinde uygulanacak.
Sınavlar hafta sonu ve 4 oturum şeklinde yapılıyor. Sınavların 1 ve 3. oturumu 09.30’da, 2 ve 4. oturumu da 14.00’te düzenleniyor.
AUZEF SINAV TARİHLERİ
Güz dönemi
Vize: 8 - 9 Kasım 2025
Final: 27-28 Aralık 2025
Bütünleme: 31 Ocak - 1 Şubat 2026
Bahar dönemi
Vize: 25-26 Nisan 2026
Final: 6-7 Haziran 2026
Bütünleme: 11-12 Temmuz 2026
Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2026
AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.