Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul Avcılar'daki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
Giriş: 23.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:31
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda ilçeden itfaiye ekibinin olay yerine yönlendirildiği yangının oluşturduğu yoğun dumanlar çevreden görüldü.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
İŞLETMENİN KAPALI OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Söz konusu işletmenin bugün kapalı olduğu öğrenildi.
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