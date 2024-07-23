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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın | Son dakika haberleri

        Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        İstanbul Avcılar'daki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:31
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        İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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        Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çok sayıda ilçeden itfaiye ekibinin olay yerine yönlendirildiği yangının oluşturduğu yoğun dumanlar çevreden görüldü.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

        İŞLETMENİN KAPALI OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

        Söz konusu işletmenin bugün kapalı olduğu öğrenildi.

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        #istanbul avcılar
        #geri dönüşüm tesisi
        #yangın
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