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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da şüpheli ölüm | Son dakika haberleri

        Avcılar'da şüpheli ölüm

        İstanbul Avcılar'da eşinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Ersoy Demiralp, evinde ölü bulundu. 40 yaşındaki Demiralp'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:18
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        Avcılar'da şüpheli ölüm
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        Firüzköy Ergül Sokak'taki tek katlı evine 10 Ağustos Cumartesi akşam saatlerinde gelen Ersoy Demiralp uyudu.

        Pazar günü oğlundan haber alamayan anne ve babası eve gitti.

        Demiralp'in hareketsiz yattığını gören anne ve baba polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demiralp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        İnceleme yapan Cumhuriyet savcısının şüpheli ölüm değerlendirmesi üzerine ceset Adli Tıp morguna götürüldü.

        Eşinden ayrı yaşayan ve 1 çocuk babası olan Demiralp'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

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        #istanbul avcılar
        #şüpheli ölüm
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