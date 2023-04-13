Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Bilardo
ABONE OL

Avrupa Bilardo Şampiyonasında Artistik Milli Takımı, altın madalya kazandı

Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Avrupa Bilardo Şampiyonasında Artistik Milli Takımı, altın madalya kazandı
AA

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik milli takımlar kategorisinde Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan ay-yıldızlı ekip, finalde İspanya ile karşılaştı. Milli takım, İspanya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, karşılaşmanın ardından milli sporcuları tebrik etti.

Artistik Milli Takımı sporcularından Hacı Arap Yaman, önceki gün ferdi kategoride Avrupa şampiyonu olduğunu, bugün de takım halinde şampiyonluk kazanmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum oldu. Daha önce ferdi olarak Avrupa şampiyonluğum vardı. Şimdi de Barış arkadaşımla takım olarak şampiyonluğu kazandık. Çok mutluyuz. Bu başarıyı ülkemize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı bilardocu Barış Cin de takım halinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türk Milli Takımı olarak Hacı Arap Yaman ile çok iyi bir takım oluşturduk. Güzel oynadık, iyi mücadele ettik. 1-0 geriye düşmemize rağmen müsabakayı 3-1 kazanmasını bildik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
DİĞER Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ikinci altın madalya Hacı Arap Yaman'dan geldi!
DİĞER Bilardoda ikinci altın Hacı Arap'tan!
Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu
DİĞER Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
DİĞER Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'a diş geçiremedi: 24-33
DİĞER Milliler ilk raundu kaybetti
Rus ve Belaruslu tekvandocular, Dünya Şampiyonası'na WT bayrağı altında katılabilecek
DİĞER Rus ve Belaruslu tekvandocular için karar!
Hatice Kübra İlgün'den altın madalya
DİĞER Hatice Kübra İlgün'den altın madalya
Judoda Antalya Grand Slam başladı
DİĞER Judoda Antalya Grand Slam başladı
Milli halterci Sami Baki Kıymet, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu!
DİĞER Milli halterci Kıymet, dünya şampiyonu!
Milli halterci Kerem Kurnaz yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
DİĞER Milli halterci Kurnaz, dünya şampiyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.