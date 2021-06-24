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Belarus'a ekonomik ambargo onaylandı 0:00 / 0:00

İHA

Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk Havaalanı'na indirilmesi ve muhalif gazeteci Roman Protasievich'in kız arkadaşı Sofia Sapiega ile gözaltına alınmasının ardından AB, Belarus'a yönelik ekonomik yaptırım kararını onayladı.

Brüksel'de bugün gerçekleştirilen oturumda alınan kararla, telefon ve internetteki mesajları tespit ve takip etmeye yönelik her türlü yazılım, teknoloji ve cihazın direkt ya da dolaylı olarak Belarus'a satışı, iletilmesi, tedarik edilmesi yasaklandı.

Belarus'un AB sermaye piyasalarına erişimi kısıtlanırken, Belarus hükümeti ile kamu kurumlarına sigorta ve reasürans sağlanması da yasaklandı.

Yine bu kapsamda Avrupa Yatırım Bankası, Belarus'a kamu sektöründeki projeler ve teknik yardım hizmetlerine ilişkin sözleşmelerden doğan her türlü ödemeyi durdururken, AB üyesi devletlere de Belarus'taki kalkınma bankalarına yaptıkları katkıyı sınırlama zorunluluğu getirildi.

Belarus'un Ryanair uçağını zorla indirmesinin ardından 24-25 Mayıs'ta bir araya gelen AB hükümet ve devlet başkanları, AB hava sahasının Belarus uçaklarına kapatılmasını kararlaştırmış, AB üyesi ülkelere de uçuşlarında Belarus hava sahasını kullanmamaları tavsiyesinde bulunmuştu. Zirvede bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırım uygulanması kararı da alınmıştı.

AB ilk olarak geçtiğimiz yıl ekim ayında ülkedeki sivil toplum örgütlerine, gazetecilere ve demokratik muhalefete baskı uyguladıkları, barışçıl gösterilere katılan vatandaşlara şiddet uyguladıkları ve insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Belaruslu 166 kişi ve 15 kuruma AB ülkelerindeki mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı gibi çeşitli sınırlamalar getirmişti.