Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 410,4 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 13.224 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 7.033 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 azalışla 6.249 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 7.899 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 22.480 puanda seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta açıkladığı para politikası kararlarının ardından düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 0,9920 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz kararını açıklayacağı haftaya temkinli başladığını kaydederek, bugün Avro Bölgesi'ne ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,9 artarken, yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı.

Bugün ayrıca ABD'de Chicago imalat sanayi PMI ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, ECB para politikası kurulu üyesi Philip Lane'in sözle yönlendirmelerinin de önem arz ettiğini ifade etti.