Komadayken bürosu soyuldu

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Avukatı çorbasına zehir katarak, öldürmek istediler

İstanbul Barosu avukatlarından Hüseyin Ablay, çorbasına zehir katılarak öldürülmek istendi. 4 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan 37 yaşındaki avukat ölüm kalım savaşı verirken kimliği belirsiz 2 kişi, bürosunu girip şifreyle açtıkları kasadan 20 bin TL nakit ve dizüstü bilgisayarını alıp kaçtı. Polis, Ablay´ı zehirleyen kişi ya da kişilerin izini sürüyor.

08.11.2018 - 16:42 | Güncelleme: DHA

 

Bakırköy´de avukatlık bürosu bulunan 37 yaşındaki Hüseyin Ablay´ı hayata yaşam destek ünitesiyle tutunma noktasına getiren olaylar zinciri, 3 Mayıs akşamı başladı. Sabah çıktığı Bakırköy Osmaniye´deki evine gece yarısı dönen Ablay, kapının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Evi darmadağın bulan polis ve avukat Ablay, televizyon çekmecesinin altındaki dolapta olan 4 bin TL ile 100 Euro´nun çalındığını belirledi. Evin bulunduğu apartman ve sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle şüphelilerin eşkali belirlenemedi.

ZEHİRLENEREK KOMAYA GİRDİ

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattıktan 1.5 ay sonra ise, avukat Hüseyin Ablay, zehirlenerek komaya girdi. Ablay'ın komaya girdiği anda beraberinde olan berberi S.C.´nin ifadesine göre yaşananlar şöyle gelişti: Eşinden ayrı olan 2 çocuk babası Hüseyin Ablay, 28 Haziran akşamı S.C.´nin berber dükkanına geldi. Oğlu için Temmuz ayında sünnet düğünü hazırlığı yaptığını anlatan Ablay, S.C. ile birlikte yakında bulunan bir kokoreçci dükkanına gitti. İkili burada kokoreç yedi. Hüseyin Ablay, S.C. ile birlikte yürüdüğü sırada elini kalbinin üzerine koyup yere yığıldı. S.C. yakındaki bir dükkandan aldığı suyu arkadaşına içirmek istedi. Ancak Ablay´ın şuuru kapandı. Hemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ablay yoğun bakıma alındı. Vücudunda herhangi bir yara ya da darp izi bulunmayan Ablay'ın zehirlendiği belirlendi. Doktorlar polise haber verdi.

ZEHİRİ ÇORBAYA KATMIŞLAR

S.C.´nin `kokoreç yedik´ ifadesi doğrultusunda Hüseyin Ablay´ın midesinden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Yapılan incelemede Ablay´ın o akşam kokoreç yemediği ortaya çıktı. Çorba içtiği ve bu çorbaya zehir katıldığı belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, avukatın çorbasına zehri karıştıranı bulmak için çalışma başlattı.

AVUKAT KOMADAYKEN BÜROSU SOYULDU

Polisin bu yöndeki araştırmaları sürerken Ablay´ın 1 Temmuz günü ise yine Bakırköy´de olan avukatlık bürosuna kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Şifreyle kasayı açarak, 20 bin dolar nakit ve avukata ait dizüstü bilgisayarını alıp kaçtılar. Hırsızlık üzerine büroda inceleme yapan polis, kapıda zorlama olmadığını, içeriye kapının anahtarla açılarak, girildiğini tespit etti.

İstanbul Polisi, avukat Hüseyin Ablay´ı zehirleyerek öldürmek isteyen ve evi ile iş yerini soyan kişileri bulmak için çok yönlü araştırma yapıyor.

 

 

 

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