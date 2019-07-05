Axa'dan hediye voleybol kiti

Axa Sigorta, Türk voleybolunu ve genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Resmi Sigorta Sponsoru olan Axa Sigorta, hayallerini gerçekleştirmek isteyen çocuklara destek vermek için sosyal medyada düzenlediği yarışma ile okullara file, voleybol topu ve voleybol kurallarını anlatan bir kitapçık içeren bir “Voleybol Kiti” hediye ediyor. Voleybol kitlerini ise Türk voleybolunun efsane ismi Neslihan Demir gerçekleştiriyor.

DAHA SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞAM

Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Kurulduğumuz günden bu yana yalnızca insanların varlıklarını ve hayatlarını değil, aynı zamanda hayallerini ve geleceklerini de sigorta altına alıyoruz; hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere bir çözüm ortağı olarak destek veriyoruz. Bu yılın başında hayata geçirdiğimiz küresel iletişim kampanyamız ‘Know You Can’ ile de bu çabalarımızın altını çiziyoruz. İnsanlara daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri konusunda da ilham verici işler ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl TVF ile bir araya geldik, Axa Sigorta Kupa Voley ile sayısız voleybol severle heyecan dolu bir turnuva geçirdik. Şimdi de voleybolumuzun geleceği için bir adım attık. Daha çok insanın voleybolla tanışmasını, voleybolu hayatının bir parçası haline getirebilmesine katkı sağlayabildiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Spor alanındaki çalışmalarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz”.

TUTKUMU PAYLAŞTIM

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki 130 nüfuslu Günışığı köyü ilkokulunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen eski voleybolcu ve TVF Danışmanı Neslihan Demir ise “Benim için çok keyifli bir buluşma oldu. Minik öğrencileri voleybolla tanıştırmaktan ve voleybol tutkumu onlarla paylaşmaktan mutluluk duydum. Hepsinin daha fazlasını yapabileceklerine ve gelecekte ülkemizin gurur duyacağı isimler olabileceklerine eminim. Axa Sigorta’ya bana böyle bir projede yer alma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.