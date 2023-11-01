SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile'nin yapımcısı Ay Yapım, dizinin dün akşamki bölümünde, "Dilan Polat - Engin Polat' olayına gönderme" yapıldığı iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.

Ay Yapım tarafından yapılan açıklamada, "Tüm projelerimizde olduğu gibi 'Aile' projesinde de yer alan karakterler ve sahneler kurgusaldır. Senaryo gereği yer alan sahnelerin gerçek hayatta yaşanılanlar ve kişilerle bağlantısı yoktur" ifadeleri kullanıldı.