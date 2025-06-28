Ayça Varlıer ve Betül Demir, kitesurf yaptı
Oyuncu Ayça Varlıer ve şarkıcı Betül Demir, Akyaka'da kitesurf yaparken görüntülendi
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Ayça Varlıer, Akyaka’da kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken görüntülendi.
Hünerlerini sergileyen oyuncu, kamera karşısındaki başarısını sörf tahtası üzerinde de gösterdi.
Yerden bir hayli yükselen Varlıer, böyle görüntülendi.
Şarkıcı Betül Demir de Akyaka’da kitesurf yaparken objektiflere yansıdı.
İki sene önce aldığı derslere tekrardan başlayan şarkıcının, sörf tahtası üzerinde başarısı dikkat çekti.