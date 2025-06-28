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        Haberler Objektife Takılanlar Ayça Varlıer ve Betül Demir, kitesurf yaptı - Magazin haberleri

        Ayça Varlıer ve Betül Demir, kitesurf yaptı

        Oyuncu Ayça Varlıer ve şarkıcı Betül Demir, Akyaka'da kitesurf yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:25
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Ayça Varlıer, Akyaka’da kitesurf (uçurtma sörfü) yaparken görüntülendi.

        Hünerlerini sergileyen oyuncu, kamera karşısındaki başarısını sörf tahtası üzerinde de gösterdi.

        Yerden bir hayli yükselen Varlıer, böyle görüntülendi.

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        Şarkıcı Betül Demir de Akyaka’da kitesurf yaparken objektiflere yansıdı.

        İki sene önce aldığı derslere tekrardan başlayan şarkıcının, sörf tahtası üzerinde başarısı dikkat çekti.

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        #betül demir
        #Ayça Varlıer
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