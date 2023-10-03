SHOW TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Aile dizisinin 2. sezon oyuncu kadrosunda yer alan Ayda Aksel'in hayatı araştırılıyor. Başarılı oyuncu, reyting rekortmeni Aile dizisinde Aslan Soykan'ın halası Nedret karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel'in oynadığı filmler, diziler ve biyografisi...

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Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.