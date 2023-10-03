Ayda Aksel kimdir? Aile dizisinin Nedret'i Ayda Aksel kaç yaşında ve nereli?
Ayda Aksel filmleri ve TV dizileri merak konusu oldu. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda severek izlenen başarılı oyuncu Ayda Aksel, Aile dizisinin 2. sezon kadrosuna katıldı. Aile dizisinde Aslan'ın halası Nedret karakterine hayat verecek Ayda Aksel'in hayatı araştırılıyor. Dizinin izleyicileri için "Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, Aile'nin 'Nedret Halası' Ayda Aksel'in hayatı...
SHOW TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Aile dizisinin 2. sezon oyuncu kadrosunda yer alan Ayda Aksel'in hayatı araştırılıyor. Başarılı oyuncu, reyting rekortmeni Aile dizisinde Aslan Soykan'ın halası Nedret karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Ayda Aksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Aile'nin Nedret'i Ayda Aksel'in oynadığı filmler, diziler ve biyografisi...
AYDA AKSEL KİMDİR?
Ayda Aksel 31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
AYDA AKSEL'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Filmler
Mucize 2: Aşk - 2019
Hayat Öpücüğü - 2015
Mandıra Filozofu - 2014
Aşk Kırmızı - 2013
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011
Bir Avuç Deniz - 2011
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Kars Öyküleri - 2010
Sınav - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Kaçıklık Diploması - 1998
Cumhuriyet - 1998
Bir Erkeğin Anatomisi - 1996
TV dizileri
Baba - 2022- (Fazilet Saruhanlı)
Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)
Gülperi - 2018 (Ayten)
Dudullu Postası - 2018 (Emine)
Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)
Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)
Kördüğüm - 2016
Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)
Yalancı Bahar - 2011
Gönülçelen - 2010-2011
Esir Kalpler - 2006
Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)
Adı Aşk Olsun - 2004
Kıvılcım - 1999
Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)
Yıldızlar Gece Büyür - 1991
Yaprak Dökümü - 1988
Üç İstanbul - 1983 (Belkıs)