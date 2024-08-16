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        Haberler Magazin Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi! - Magazin haberleri

        Aydemir Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:10
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        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Entübe edilen oyuncunun, vefat ettiği iddia edilmişti.

        Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy; "Öldü haberleri doğru değil. Birinci gün önemliydi onu atlattık. Aydemir Ağabey inatçıdır biridir, bunu da atlatacaktır. Sosyal medyada çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin" dedi.

        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
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        #Aydemir Akbaş
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