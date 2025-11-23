Habertürk
        Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

        23.11.2025 - 17:34
        Fenerbahçe Medicana, deplasmanda kazandı!
        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

        Salon: Mimar Sinan

        Hakemler: Necmi Avcı, Serhat Semiz

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa, Kobzar (İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Mijatovic, Gizem Mısra Aşçı, Selen Köse, Tikhomirova)

        Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy (Gizem Örge, Helin Kayıkçı, Vargas, Aslı Kalaç, Milenkovic)

        Setler: 26-24, 24-26, 17-25, 14-25

        Süre: 115 dakika (30, 33, 25, 27)

