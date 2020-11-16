Aydın-Denizli Otoyolu temeli atıldı

AA

Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu için Denizli Salihağa Kavşağı'nda düzenlenen temel atma töreninde, Kapıkule'den başlayıp Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon doğrultusunda 18 yıldır ülkenin ulaşımını şahlandırarak kara, hava, deniz ve demir yollarında reform niteliği taşıyan projelerle ülkenin her bir noktasını birbirine yaklaştırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nde dairesel bir kara yolu ağını tamamladıklarını ve 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de hizmete açacaklarını anımsattı.

Avrasya Bölgesi'ni, önemli ticaret ve seyahat rotalarına bağlandıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, kara yolları projeleriyle de ülkenin tüm bölgelerini ve şehirlerini kalkındırma hedefine uygun hale getirdiklerini belirtti.

- "Türkiye çok büyük ve istikbali çok parlak bir ülke"

Avrupa'nın herhangi bir şehrinden gelen bir aracın kesintisiz otoyollardan Denizli'nin merkezine kadar konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşacağını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye çok büyük ve istikbali çok parlak bir ülke. Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ekonomi alanında koyduğumuz büyük hedeflerimize destek olacak ulaştırma ve haberleşme hamlelerimizi de en seri şekilde tamamlamak durumundayız. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanımaktadır. Bölgede bir lojistik süper güç olma ve Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyada dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi. 18 yıl içinde kara yolları için 563,4 milyar lira harcadık. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Şehirlerin neredeyse tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağlayarak 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 600 kilometreye çıkardık."

311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu ise 680 kilometreye, 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağının ise son 18 yılda yapılan 1611 kilometre ile birlikte 3 bin 325 kilometreye ulaştığını ifade eden Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret yöntemi ile hayata geçirdikleri bu projelerdeki başarıların bundan sonraki çalışmalar için yatırımcılara güven verdiğini anlattı.

- "Turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak"

Denizli'nin, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerin yine bereketli topraklar üzerine kurulu Aydın ile bu otoyolun sayesinde buluşacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Her iki ilimiz de tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiştir. Şimdi, otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecek ve Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek. İnşallah bu 2 yıl içerisinde bitirmeyi planladığımız bu proje Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak."

Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı için koydukları hedeflere ulaşabilmek için her türlü gayreti ve kararlılığı milletçe ve beraberlik içinde göstereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından otoyol inşaatının temeli atıldı.

Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve diğer ilgililer katıldı.