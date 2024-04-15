Müzeler bayramda rekor kırdı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca kişi, yaşadığı şehirden uzaklaşarak tatil yaptı. Tatil, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi akınına uğramasına neden oldu.

Öyle ki müze ve ören yerleri ziyaretçi rekoru kırdı.

Tatil boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini; 1.784.233 kişi ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen yer ise Konya'daki Mevlânâ Müzesi oldu.

Mevlânâ Müzesi'ni sırayla takip eden ören yerleri şunlar;

• İzmir Efes Ören yeri