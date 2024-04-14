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        Haberler Dünya Son dakika haberi BMGK, İran gündemiyle olağanüstü toplandı

        Son dakika haberi BMGK, İran gündemiyle olağanüstü toplandı

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından olağanüstü toplandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada "Güç kullanımı içeren misilleme eylemleri uluslararası hukuka göre yasaktır" dedi. "Gazze'de acil ateşkes olmalı" diyen Guterres, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 23:18 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:51
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        BMGK olağanüstü toplandı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada Orta Doğu'da gerginliğin daha da artmaması için İran ile İsrail'e azami itidal çağrısı yaptı.

        BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in çağrısı üzerine acil toplanan BMGK'de yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

        "Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı." ifadesini kullanan Guterres, İran'ın hava saldırılarıyla bölgede tansiyonu daha da artırmasını kınadığını kaydetti. Guterres taraflara yaptığı itidal çağrısını hatırlattı.

        İsrail'in İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlediği saldırıyı da o gün kınadığını anımsatan Guterres, "Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara neden olabilecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

        GAZZE'DE ACİL ATEŞKES

        Öte yandan Guterres, Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etti.

        Guterres, konuşmasının sonunda, "Ne bölge ne de dünya yeni savaşları kaldırabilir." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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