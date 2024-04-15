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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi - Emlak Haberleri

        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların ayrıntılı olarak ele alındığı "Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları" toplantısına başkanlık etti. Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konutun teslim edildiğini belirten Bakan Özhaseki, tüm konutların teslim tarihini de açıkladı: "Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz. Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 15:39 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:39
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        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları, genel müdürler ve bürokratların katılımıyla, “Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları” toplantısına başkanlık etti. Deprem bölgesindeki yürütülen çalışmaların ayrıntılı olarak ele aldığı toplantıya ilişkin açıklama yapan Bakan Özhaseki, “Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak.” diye konuştu.

        “YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK”

        Depremden etkilenen şehirlerde, bir yıl içerisinde tamamlanan 76 bin kalıcı konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

        “TÜM GÜCÜMÜZLE DURUP DİNLENMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

        Afet konutu ve köy evlerinin yapımına hızla devam ettiklerinin altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, “Tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz.” dedi.

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