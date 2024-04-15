Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları, genel müdürler ve bürokratların katılımıyla, “Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları” toplantısına başkanlık etti. Deprem bölgesindeki yürütülen çalışmaların ayrıntılı olarak ele aldığı toplantıya ilişkin açıklama yapan Bakan Özhaseki, “Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak.” diye konuştu.

“YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK”

Depremden etkilenen şehirlerde, bir yıl içerisinde tamamlanan 76 bin kalıcı konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.