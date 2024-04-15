Antalya'daki teleferik kazası: Kaza anını kaydeden genç kız konuştu

"HEMEN ÖNÜMÜZDE PARÇALANAN KABİN VARDI"

Rabia Küçük, "Eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için teleferiğe binmeye karar verdik. Saat 13.00 civarında bindik. Başlarda biraz korkmuştum. Bir süre sonra teleferik 1 dakika kadar durdu. Daha sonra tekrar çalıştı ve durdu. O sırada sallanmaya başladık. Hemen önümüzde parçalanan kabin vardı. Onu görünce hemen 112'yi aradık, bilgi verdik. Direğin devrildiğini, kabinin parçalandığını ve bir facia yaşandığını söyledik. Sonra herkes müdahale için gelmeye başladı. Beklemeye başladık. 'Umarız kopmaz' diye endişeliydik. 5,5 saat kadar havada kaldık. Sonrasında itfaiye eri, bize yukarıdan halatlar üzerinden gelerek ulaştı. Aşağıda da AFAD ve kurtarma ekipleri vardı. Makara sistemini hazırlayıp, bizi tek tek güvenli şekilde halatlarla aşağı indirdi. Kayalık yamaca indik. Ekiplerce direğin devrildiği alana çıkarıldık. Bir süre sonra ambulansların yanına indirildik. Çok korkulu bir süreç yaşadık. Ölümle burun burunaydık. Herkes aynı şeyi yaşadı; bundan eminiz. Ölüm korkusu yaşadık. İlk sarsıntı anında zaten düştüğümüzü zannetmiştik. Allah bir daha kimseye yaşatmasın" dedi.