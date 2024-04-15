TALEP ETTİĞİ TAZMİNATI ALAMADI

Geçen yaz taklit markaya geçici tedbir ve mal varlığının dondurulması kararı verilmişti; bu karar, mahkeme tarafından kalıcı hale getirildi. Ek olarak, David Beckham'ın 44 sanığa karşı borçların ödenmesi kararı talebi de kabul edildi. Ancak Beckham her satıcıdan 1.58 milyon sterlin gibi büyük bir bedel talep ediyordu; mahkeme her ihlal için 8 bin sterlin tazminat ödenmesine karar verdi.