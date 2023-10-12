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        Aydın'da dini değerleri aşağılayan paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:18
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        Aydın'da dini değerleri aşağılayan paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü üzerine soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki 3 kişi, "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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