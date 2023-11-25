İşyerinde, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı AYDIN´ınNazilli ilçesinde polisin işyerine yaptığı operasyonda; uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan Servet Baskil (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AYDIN´ınNazilli ilçesinde polisin işyerine yaptığı operasyonda; uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalanan Servet Baskil (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Servet Baskil isimli kişinin uyuşturucu imal ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda bugün sabah saatlerinde işyerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarında 30 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL ve 200 Euro para ele geçirildi. Şüpheli Baskil ise gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.