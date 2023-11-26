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        Efeler 09 Spor - Karşıyaka: 2-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:18
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        Efeler 09 Spor - Karşıyaka: 2-3
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        STAT:AhmetYaşar Kocabıyık

        HAKEMLER: Okan Kayataş, Turgut Evran, Melih Tan

        EFELER 09 SPOR: Mert - Köksal, Enescan, Furkan (Dk. 66 Furkan Efe), Sabutay, Atakan, Polat, Tuğay (Dk. 58 Burak), Hakan Can, Berkan (Dk. 66 Uğur), Tayyip Mevlüt

        KARŞIYAKA: Haydar - Ferdi, Alpay, Enes, Mustafa (Dk. 71 Emre Keleşoğlu), Sefa (Dk. 85 Hakan), Ömer Alper, Barış, Cenk Ahmet (Dk. 86 Erdinç), Emre Gemici (Dk. 46 Yasin Ozan), Fatih

        GOLLER: Dk. 43 (P.) Tuğay, Dk. 74 Uğur (Efeler 09), Dk. 49 ve Dk. 81 Yasin Ozan, Dk. 58 Enes (Karşıyaka)

        SARI KARTLAR: Alpay (Karşıyaka), Uğur, Hakan Can (Efeler 09)

        KIRMIZI KART: Dk. 90 Mert Efe (Efeler 09)

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Karşıyaka, Efeler 09 Spor deplasmanında kazanmasını bildi. Gol düellosunda geçen maçı 3-2 galip bitiren Karşıyaka, geçen haftaki Kelkit Hürriyet galibiyetinin ardından 2'de 2 yaptı. Maçın 43'üncü dakikasında Efeler 09 Spor penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Tuğay ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla noktalandı. İkinci devreye hızlı başlayan Karşıyaka 49'uncu dakikada Yasin Ozan'ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1.

        Kaf-Kaf, 58'inci dakikada Enes ile üstünlüğü sağlamayı başardı: 1-2. Ancak pes etmeyen ev sahibi Efeler 09, 74'üncü dakikada Uğur'un ayağından ikinci golü buldu ve maça bir kez daha denge geldi. Karşıyaka'nın ilk golünü atan Yasin Ozan bu kez 81'inci dakikada sahne aldı, İzmir ekibi durumu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları golü getirmeyince kritik randevuda gülen taraf Karşıyaka oldu. Karşıyaka bu sonucun ardından puanını 22'ye çıkardı, Efeler 09 takımı ise 21 puanda kaldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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