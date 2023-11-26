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        Aydın'da park halindeki otomobile çarpan otomobil ters döndü, sürücüsü yara almadan kurtuldu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil park halindeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:15 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:17
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        Aydın'da park halindeki otomobile çarpan otomobil ters döndü, sürücüsü yara almadan kurtuldu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil park halindeki otomobile çarptı.

        Alınan bilgiye göre, T.S. idaresindeki 09 AFJ 682 plakalı otomobil, Türkocağı Caddesi'nde park halindeki otomobile çarparak ters döndü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kendi imkanıyla otomobilden çıkan T.S'nin alkollü olduğu belirlendi. Polis, alkol testi sırasında zorluk çıkaran T.S'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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