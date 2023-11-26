Aydın'da park halindeki otomobile çarpan otomobil ters döndü, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil park halindeki otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, T.S. idaresindeki 09 AFJ 682 plakalı otomobil, Türkocağı Caddesi'nde park halindeki otomobile çarparak ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanıyla otomobilden çıkan T.S'nin alkollü olduğu belirlendi. Polis, alkol testi sırasında zorluk çıkaran T.S'yi gözaltına aldı.

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